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السبت، 28-01-2023 03:05 م

اليابان .. الجيش يوزع الماء على السكان بالبدونات

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الوكيل الاخباري- أفادت قناة NHK التلفزيونية اليوم، بأن المياه انقطعت عن نحو 10 آلاف مبنى سكني منذ يوم الخميس في خمس مدن بمحافظة إيشيكاوا اليابانية بسبب الطقس البارد.

ووفقا لها، في مدينة واجيما، بقي 3400 منزل بدون ماء، مما دفع السلطات المحلية لطلب مساعدة الجيش، وذلك لعدم قدرتها على إيصال وتوفير المياه للمحتاجين. وبالفعل تم إرسال قوات الدفاع الذاتي البرية من معسكر كانازاوا إلى المدينة وبدأت بتوزيع المياه على السكان بملء البدونات.

ويعود سبب انقطاع المياه عن المنازل في اليابان إلى تكسر الأنابيب بسبب البرد القارس الذي استقر في معظم أنحاء البلاد.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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