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الخميس، 19-01-2023 01:57 م

تسجيل إصابة جديدة بجدري القردة في اليابان مجهولة المصدر

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الوكيل الاخباري- أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو تأكيد إصابة جديدة بفيروس جدري القردة لدى رجل يعيش في المدينة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإصابة اكتشفت لدى رجل في الثلاثينيات من عمره يعيش في طوكيو، كان في 16 يناير الجاري قد ذهب إلى أحد المشافي وهو يشكو من طفح جلدي وحمى وتوعك عام، وتمت معالجة الرجل في المشفى، وحالته مستقرة حاليا.

وأشارت إدارة مدينة طوكيو إلى "أن الرجل المذكور لم يسافر خارج اليابان مؤخرا، ويحاول الخبراء حاليا معرفة من أين التقط العدوى يا ترى".

وجدري القردة هو عدوى فيروسية يمكن أن تنتقل بين البشر، وعادة ما تكون مضاعفاتها خفيفة، ويتعافى معظم الناس منها خلال أسابيع، لكنها قد تتسبب بمضاعفات خطيرة لدى البعض.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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