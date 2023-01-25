اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

الوكيل الإخباري - ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم الأربعاء، 151 رحلة جوية جراء الرياح الشديدة والثلوج المتراكمة.

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وكانت شركة الخطوط الجوية وبعض الشركات الأخرى ألغت أمس الثلاثاء، أكثر من 200 رحلة جوية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وتسببت الثلوج بإغلاق الطرق السريعة وتعطل نظم النقل الأخرى والقطارات السريعة في أجزاء عديدة من البلاد اليوم، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.



وذكرت الهيئة أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 151 رحلة حتى السادسة من صباح اليوم، في حين ألغت شركة طيران عموم اليابان 85 رحلة، كما ألغت خطوط جوية أخرى رحلاتها.



من جهتها، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن منخفضا جويا هو الأكثر برودة في هذا الشتاء خاصة على المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان من غربي البلاد إلى شرقها، كما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر .



وتوقعت الوكالة أن يستمر المنخفض الجوي حتى غد الخميس، مع مزيد من العواصف الثلجية في المناطق المحاذية لساحل بحر اليابان، والمناطق الأكثر انخفاضا المحاذية لساحل المحيط الهادئ.



بترا

