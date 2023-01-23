اليابان تعلن تزويدها أوكرانيا بـ262 مولدا كهربائيا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو زودت أوكرانيا بـ 262 مولدا كهربائيا.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: "بسبب دمار البنية التحتية في أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، قررت حكومة اليابان توفير 262 مولدا لحماية حياة الشعب الأوكراني، الذي يمر بشتاء بارد صعب".



وأشارت إلى أن اليابان سلمت أوكرانيا 25 مولدا في ديسمبر من العام الماضي، و237 تم إرسالها في 14 يناير الجاري.



وأضافت الوزارة أن هذه المولدات يتم تسليمها للشركات المسؤولة عن إمدادات الكهرباء والتدفئة والغاز في أوكرانيا لتوفير الطاقة.

روسيا اليوم