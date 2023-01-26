الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 10:38 ص

اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لمراقبة الطقس وكوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - أطلقت اليابان اليوم الخميس بنجاح صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا استخباراتيا لتحسين الاستجابة للكوارث ومراقبة التطورات في المواقع العسكرية بكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الصاروخ 46 اتش 2 ايه، التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائية بمقاطعة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، بعد إرجاء الإطلاق لمدة يوم بسبب الطقس السيئ. وقالت الشركة إن القمر الاصطناعي دخل مداره المخطط له.

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ويمكن للقمر الاصطناعي التقاط صور على الأرض في الليل، بالإضافة إلى أوقات الطقس السيئ. كما أنه يمكن استخدامه لنقل البيانات في حال وقوع كارثة طبيعية، وذلك وفقا لمركز استخبارات الأقمار الصناعية التابع لمجلس الوزراء.

 

البيان

 




 

 


 

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