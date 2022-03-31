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الخميس، 31-03-2022 08:29 ص

اليابان تحدد بضائع موردة من روسيا يصعب استبدالها

يييييييييي


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قائمة للبضائع الموردة من روسيا، التي يمثل استبدالها مشكلة على المدى القصير.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن هناك سبعة بضائع من هذا القبيل، وهي النفط؛ والغاز الطبيعي المسال؛ والفحم، وفحم الكوك، والمواد بما في ذلك النيون المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، والبلاديوم، وكذلك السبائك الحديدية لإنتاج الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ.


وأشار البيان إلى أن اليابان تعتمد على الواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8,8%، والنفط - بنسبة 3,6%، وفحم الكوك - بنسبة 8%، والبلاديوم - بنسبة 43%، والحديد الكروم - بنسبة 50%، والمعادن الحديدية - بنسبة 33%.
وفي الوقت نفسه أشار البيان إلى أنه "بالرغم من الاعتماد الجاد للمجتمع الدولي على روسيا" في عدد من الأصناف المستوردة، "توجد هناك إمكانية لاستخدام مواد بديلة وتغيير الدول الموردة".


وتابع أنه "في هذا الصدد تم التأكيد على أن الحجم المطلق للواردات الروسية صغير وأن تأثيرها على الاقتصاد الياباني ضئيل".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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