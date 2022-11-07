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الإثنين، 07-11-2022 01:00 م

اليابان تقضي على 150 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

دج


الوكيل الاخباري - قررت سلطات محافظة هوكايدو الواقعة شمال اليابان، إعدام 150 ألف دجاجة في مزرعة بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N1.

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وتشير وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن السلطات ستجري التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب تفشي المرض في المنطقة.


ويذكر أن سلطات محافظة هوكايدو، كانت قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن تفشي إنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بمدينة شيراوي.


وقد بلغ إجمالي عدد الدجاج المعدوم في اليابان خلال هذا الموسم 1.8 مليون دجاجة.


ويبدو أن إنفلونزا الدجاج بدأت تنتشر، ففي شهر أكتوبر المنصرم، أعلنت سلطات ويلز عن اكتشاف إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور.


وتشير قناة سكاي نيوز التلفزيونية نقلا عن الاتحاد الوطني للمزارعين، إلى ان سكان بريطانيا قد يحتفلون بعيد الميلاد من دون الديك الرومي التقليدي، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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