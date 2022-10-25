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الثلاثاء، 25-10-2022 03:25 م

أميركا تبعث رسالة نووية إلى كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - قالت نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستضع قدراتها العسكرية بشكل كامل، بما في ذلك الدفاع النووي والتقليدي والصاروخي، للدفاع عن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، في تحذير لكوريا الشمالية من تصعيد استفزازاتها.اضافة اعلان


وأضافت شيرمان أن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ الباليستية وطلقات المدفعية في الأسابيع الأخيرة عمل عسكري استفزازي.

وأكدت في محادثاتها في طوكيو مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيونغ دونغ، على أن هذا عمل غير مسؤول وخطير ومزعزع للاستقرار.
( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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