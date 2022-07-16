السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار

انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوزير الاسبق عبدالحافظ الشخانبة في ذمة الله

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 03:39 م

اليمن ترحب بالموقف السعودي - الأمريكي الداعم للسلام

BbcbCEA


الوكيل الإخباري - رحبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء في ختام اللقاءات والمباحثات الرفيعة التي جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسؤولين في إدارته.

اضافة اعلان


وأشادت الحكومة اليمنية بالموقف السعودي والأمريكي الثابت والحريص على إحلال السلام والاستقرار في اليمن، وأهمية الزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة القائمة، مؤكدة أن اليمن تتشارك مع الرئيس بايدن التقدير الكبير لدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لجهودهما ومبادراتهما المستمرة من أجل إحلال السلام في اليمن، وصولاً إلى الهدنة القائمة في البلاد، مع التشديد على إلزام المليشيا الحوثية بضرورة تنفيذ بنود الهدنة بموجب الإعلان الأممي، وفتح الطرق الرئيسة المؤدية إلى تعز وطرق المحافظات الأخرى.

ورحبت الحكومة في هذا السياق، بدعوة السعودية وأمريكا، المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد يطالب الحوثيين بالعودة إلى محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الثلاث بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في عام 2015، مثمنة عالياً، تأكيد البلدين دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والتنويه بدوره والتزامه بالهدنة، والخطوات التي أسهمت في تحسين حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تسهيل استيراد الوقود واستئناف الرحلات الجوية من صنعاء.


وأعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها بتولي السعودية قيادة قوة المهام المشتركة 150 التي تعزز أهداف الأمن الملاحي المشترك في خليج عمان وشمال بحر العرب، مؤكدة بهذا الخصوص على ما ورد في البيان السعودي الأمريكي المشترك الذي يؤكد أهمية الحفاظ على حرية حركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية الدولية، ولا سيما باب المندب ومضيق هرمز، معلنة دعمها لأي إجراءات من شأنها تؤدي إلى ردع التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، ومساعيها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك الترحيب بقوة المهام المشتركة 153 المنشأة حديثاً للتركيز على أمن مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وزيادة مكافحة التهريب غير الشرعي إلى اليمن.

 

عكاظ

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

7202215181912163629191

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

72022161087770681071

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

ffff

اختتام قمة جدة بمشاركة الملك وبايدن و8 قادة عرب

1-128

هل انتهت الأزمة الصامتة بين تونس والجزائر؟‎‎

145-172554--_162d2bc62052bc_700x400

بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز السلام والاستقرار العالمي

أخبار متعلقة
213232

بايدن: لن نترك الشرق الأوسط للصين وروسيا وإيران

62d2a4674c59b706e564c358

الكاظمي يلتقي بن زايد في جدة ويبحثان التعاون في الاقتصاد والطاقة

54e5b129-f227aa3e29

أميركا تمدد صلاحية تأشيرة الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

main_image62beeb548c882

وصول 344 ألف حاج للمدينة المنورة

000_1A879X

بدءا من الاثنين المقبل.. بن سلمان يزور مصر والأردن وتركيا

481165Image1

الحكم المؤبد لعضوين في حزب الله بقضية اغتيال الحريري