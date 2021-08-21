اليمن.. حكومة هادي تعلن مصرع خبير إيراني في مأرب

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن خبيرا إيرانيا لقي مصرعه جراء غارة جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع لجماعة "أنصار الله"(الحوثيين) في محافظة مأرب.

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وذكر معمر الإرياني، وزير الإعلام في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم السبت، أن الخبير الإيراني المدعو، حيدر سيرجان، وتسعة أشخاص آخرين "ينتحلوا رتبة عقيد"، منهم المدعوان، موسى القحازي، وأحمد السحاري، لقوا مصرعهم بالغارة التي نفذت في جبهة مديرية صرواح في مأرب.





وشدد الوزير على أن هذا "يؤكد حجم ومستوى انخراط إيران ودورها المزعز لامن واستقرار اليمن"، محملا طهران المسؤولية عن "إرسال مئات الخبراء من الحرس الثوري، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب مختلف انواع الأسلحة، ومنها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بتبني مواقف حازمة إزاء "تدخلات إيران السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين".





المصدر : روسيا اليوم



