الأحد 21-03-2021
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33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 09:23 م

اليونان ترفع حظر رحلات الطيران مع تركيا وألبانيا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية، استئناف الرحلات الجوية مع تركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، بعد رفع الحظر الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقالت الهيئة إنها "ستشترط على القادمين من الخارج إظهار نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس أجريت خلال 72 ساعة سابقة على السفر".
وأضافت أنها ستلزمهم أيضا بعزل أنفسهم في منازلهم أو أماكن إقامتهم لمدة سبعة أيام.


وزادت الهيئة الحد الأقصى المسموح به لعدد الزوار من روسيا إلى أربعة آلاف من 500، وسيخضع الزوار من بريطانيا والإمارات لفحوص سريعة لكورونا فور وصولهم إلى الأراضي اليونانية.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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