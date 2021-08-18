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الأربعاء، 18-08-2021 07:59 م

اليونان.. حريق أثينا بات يهدد المنازل

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الوكيل الاخباري- بذل رجال الإطفاء اليونانيون جهودا مضنية اليوم الأربعاء لإخماد حريق يستعر في واحدة من آخر غابات الصنوبر الباقية قرب أثينا، وقالوا إن الحريق بات يهدد المنازل.

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واندلع أكثر من 500 حريق في الأسابيع القليلة الماضية في أنحاء اليونان لتدمر مساحات واسعة من الغابات وتجبر السلطات على إجلاء آلاف السكان.

وقال ليفتريس كوزموبولس نائب الحاكم المحلي لمنطقة أتيكا الغربية: "الحريق ضخم. لا أعلم ما سيحدث. الحريق يقترب من المنازل".

وتقف حافلات على أهبة الاستعداد في بلدة فيليا التي تبعد نحو 50 كيلومترا من أثينا لإجلاء السكان عند الضرورة، مع هبوب رياح قوية تؤجج حريقا اندلع يوم الاثنين لكنه بدا تحت السيطرة. وتم إخلاء نحو 12 قرية صغيرة منذ يوم الاثنين.

ودفعت السلطات إلى المنطقة المتضررة بنحو 400 رجل إطفاء يدعمهم فريق إطفاء من بولندا و15 طائرة هليكوبتر وست طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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