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الأحد، 17-07-2022 09:52 ص

اليونان: مصرع 8 أشخاص في تحطم طائرة شحن

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الوكيل الإخباري - لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، كانوا على متن طائرة شحن تحطمت الليلة الماضية بالقرب من مدينة كافالا شمالي شرقي اليونان.

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وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الرسمية اليونانية، أن آخر رصد للطائرة، وهي من طراز أنتونوف إيه إن-12، على شاشة الرادار كان على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا. بسبب مشكلة في المحرك. وأظهرت لقطات مصورة تم نشرها على شبكة الإنترنت الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها ثم تصطدم بالأرض، فيما بدا أنه انفجار.


وقالت فرقة الإطفاء إن تقارير أولية تفيد بأن الطائرة كان على متنها ثمانية أشخاص، مضيفة في بيان أنها نشرت 15 من رجالها وسبع عربات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد الحادث، فيما توجه المزيد من رجال الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.


كما تم إبلاغ سكان يعيشون بالقرب من موقع التحطم بإبقاء نوافذهم مغلقة وعدم تشغيل مكيفات الهواء.

 

بترا


 




 

 


 

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