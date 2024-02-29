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الخميس، 29-02-2024 03:54 م

بري: إسرائيل بعدوانيتها تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة

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الوكيل الإخباري - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن إسرائيل "بعدوانيتها هذه لا تجر "حزب الله" وحده الى الحرب، بل تجر كل لبنان إلى موقع المقاومة والدفاع".

وقال بري إن "التطورات التي تتسارع في المنطقة وصولا إلى جنوب لبنان، ينبغي أن تكون محفزا للبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد"، معربا عن استعداده "في حال التوافق على ذلك وبما يوفر نصاب الثلثين، أي نصاب الانعقاد والانتخاب، للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية، حتى انتخاب رئيس".

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وأكد "أننا لا نريد الحرب، و"حزب الله" ومنذ اليوم الأول لبدء المواجهات مع العدو، لم يخرج عن قواعد الاشتباك، حيث أنه لا يستهدف سوى المواقع العسكرية الإسرائيلية، فيما إسرائيل تكثف اعتداءاتها على المناطق اللبنانية واستهدافها المدنيين والمؤسسات المدنية وقطاعات الدفاع المدني والمسعفين، حتى أنها تغتال الأحراج بالقذائف الفوسفورية، ما يعكس نواياها العدوانية بتوسيع دائرة الحرب".


ورأى أن "إسرائيل بعدوانيتها هذه، لا تجرّ "حزب الله" وحده إلى الحرب، بل تجرّ كل لبنان الى موقع المقاومة والدفاع عن بلدنا".

 

RT

 




 

 


 

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