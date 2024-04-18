اليونيفيل: لا انسحاب من مراكزنا ونقل عائلاتنا تدبير احترازي

الوكيل الإخباري - أكدت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن "حفظة السلام الدوليين ما يزالون في مواقعهم في الجنوب اللبناني ويمارسون مهامهم، وكذلك موظفونا المدنيون"، مشيرا الى أن نقل عائلات العاملين في اليونيفيل هو تدبير احترازي.

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وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تينتي، في بيان اليوم الخميس، "إن عمل اليونيفيل مستمر، بما في ذلك الدوريات، وقوافل الإمداد واللوجستية وعمليات تبديل الجنود داخل لبنان وخارجه"، نافيا أن تكون اليونيفيل بصدد إخلاء مراكزها الحدودية ونقل عائلات الموظفين الكبار إلى بيروت.



وأضاف تينتي: "إن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم هي أولويتنا"، موضحا أنه في تشرين الأول الماضي قررت اليونيفيل، من باب الحذر، نقل عائلات موظفيها المدنيين للسكن خارج منطقة العمليات بما في ذلك صور".



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