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الخميس، 18-04-2024 10:48 ص

صحيفة: تدقيق أمني حول استفادة إسرائيل من اليونيفيل باستهداف قادة ميدانيين لحزب الله

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس، إن عملية تدقيق أمنية تجري في لبنان، حول استفادة الجيش الإسرائيلي من قوات اليونيفيل باستهداف سيارات قادة ميدانيين لحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في أحد الأجهزة الأمنية في لبنان، قوله إن "عملية تدقيق جارية بشأن معلومات تفيد بأن العدو يستفيد من الرصد الميداني الذي تقوم به بعض وحدات اليونيفل في جنوب الليطاني، ما يساعده في استهداف سيارات قادة ميدانيين في المقاومة".

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ووفق زعم الصحيفة فإن المعطيات أشارت إلى أن إحدى الوحدات "التي تملك نقطة ثابتة عند أحد مداخل جنوب الليطاني تلعب دورا استخباراتيا متقدما في رصد سيارات تم استهدافها".

 

RT

 




 

 


 

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