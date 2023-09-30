انتقادات في الكونغرس لسياسة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- قالت عضوة الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين إن الولايات المتحدة لا تهتم إلا بدعم أوكرانيا، ولا يهمها دافعو الضرائب، رافضة أن تكون جزءًا من الإخفاقات المستمرة للحكومة.



وكتبت غرين في حسابها على "X": الدولة الوحيدة التي يهتمون بدعمها وحمايتها هي أوكرانيا، وليس أمريكا التي تدفع رواتبهم.



وأكدت عضوة الكونغرس رفضها أن تكون جزءًا من الإخفاقات المستمرة للحكومة الأمريكية، والتي أدت إلى تدمير الاقتصاد الأمريكي، والوقوع في أزمة خلال جائحة فيروس كورونا، وتردي الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الذي تسيطر عليه العصابات المكسيكية.

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روسيا اليوم