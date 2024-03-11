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الإثنين، 11-03-2024 12:38 م

انتهاء الاختبارات الجوية لنموذج مطوّر من مسيّرة "الصياد" الثقيلة الروسية

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الوكيل الاخباري- أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن مصنع "تشكالوف" في غرب سيبيريا سيبدأ في الصيف المقبل (عام 2024) في الإنتاج التسلسلي لمسيّرة "الصياد" الضاربة الاستطلاعية الروسية.

 وقد انتهت اختبارات النموذج المعدل من المسيرة "إس – 70 بي". وهناك بعض المعلومات تشير إلى أن "الصياد" قد استخدم في أثناء الاختبارات الجوية في منطقة العملية السكرية الخاصة. لكن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد تلك المعلومات.

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وقد أدخلت في النموذج المطور تعديلات مبدئية، مقارنة بالنموذج السابق الذي تم تصميمه منذ 10 أعوام من قبل شركة "سوخوي" التي وقّعت آنذاك اتفاقية مع وزارة الدفاع بشأن تصنيع منصة للمسيرة الجوية من الجيل السادس.

وأفادت وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر في القوات الجوفضائية الروسية، بأن وزارة الدفاع ستتسلم  بضع عشرات من مسيّرة "أوخوتنيك إس 70 بي".

وقد ازدادت الحمولة القتالية للمسيّرة من 2.5 طن إلى 8 أطنان، ما يجعلها أكبر مسيرة جوية تزن حمولة في العالم، وذلك بفضل محرك "آل – 51" الذي تستخدمه مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس، الأمر الذي جعل "الصياد" يحمل صواريخ "جو – جو"، إضافة إلى صواريخ"جو- أرض.

 

 




 

 


 

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