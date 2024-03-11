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الإثنين، 11-03-2024 08:38 ص

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

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الوكيل الإخباري - جاء في تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

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وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شغلت المركز الأول في القائمة، وجاءت فرنسا في المركز الثاني.


وقال تقرير SIPRI: "أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمرة الأولى، حيث خسرت المركز الثاني لصالح فرنسا".

وبحسب التقرير، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية، بنسبة 53% في فترة الخمس سنوات من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.


ووفقا للتقرير، صدرت روسيا أسلحة إلى 31 دولة في عام 2019، أما في عام 2023 ففقط إلى 12 دولة. والمستورد الرئيسي للأسلحة الروسية كان منطقة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 68%، تليها الهند بنسبة 34% والصين بنسبة 21%.


في وقت سابق، قال ألكسندر ميخيف مدير عام شركة روس أوبورون إكسبورت (المؤسسة الحكومية الوحيدة لتصدير السلاح في روسيا)، إن حوالي 50% من محفظة طلبات الشركة تتكون اليوم من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وأشار ميخيف إلى أن محفظة طلبات الشركة تبلغ اليوم مبلغا يزيد عن 55 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مدار الـ 23 عاما الأخيرة.

 

RT

 




 

 


 

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