اندلاع اشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر لوكالة "نوفوستي" باندلاع اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية.

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وبحسب المصادر فإن الاشتباكات وقعت في منطقة حاجز "طورخام" في المنطقة الحدودية، حيث سُمع إطلاق نار.



ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية باكستانية، دون صدور تصريحات رسمية، أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أغلق اليوم الأربعاء إثر تبادل قوات الأمن من البلدين لإطلاق النار.



وتم إغلاق المعبر عدة مرات في السنوات القليلة الماضية من بينها إغلاق في فبراير تسبب في توقف آلاف الشاحنات المحملة بالسلع على جانبي الحدود لمدة أيام.



وتعد نقطة تفتيش "طورخام" أحد طرق التجارة والعبور الثلاثة الرئيسية بين باكستان وأفغانستان. وتستخدم إسلام آباد أيضا نقطة التفتيش هذه لشحن بضائعها التجارية إلى آسيا الوسطى.

RT