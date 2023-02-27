اندلاع حريق هائل بأحد معارض رمضان في مصر

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، بأن حريقا هائلا اندلع بأحد معارض رمضان بمدينة ملوي في المنيا.

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وقالت إن رجال الحماية المدنية بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.



وذكرت أن الخسائر تمثلت فقط في تفحم السلع الغذائية المتواجدة داخل المعرض.



وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأحد معارض رمضان التي تحمل شعار "تحيا مصر" بمركز ومدينة ملوي.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.



وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحريق.

روسيا اليوم