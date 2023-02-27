الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

نحو 300 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين في نابلس

زلزال بقوة 5.6 درجات في كازاخستان

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

أسعار النفط تتراجع عالميا اليوم

اندلاع حريق هائل بأحد معارض رمضان في مصر

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

زلزال بقوة 5.5 درجة في إندونيسيا

فرصة عمل لدى إحدى المنظمات الإنسانية الإقليمية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع كبير على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الإثنين، 27-02-2023 07:29 ص

اندلاع حريق هائل بأحد معارض رمضان في مصر

ظ


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، بأن حريقا هائلا اندلع بأحد معارض رمضان بمدينة ملوي في المنيا.

اضافة اعلان


وقالت إن رجال الحماية المدنية بمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، تمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.


وذكرت أن الخسائر تمثلت فقط في تفحم السلع الغذائية المتواجدة داخل المعرض.


وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بأحد معارض رمضان التي تحمل شعار "تحيا مصر" بمركز ومدينة ملوي.


وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.


وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحريق.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال 4

زلزال بقوة 5.6 درجات في كازاخستان

ه

زلزال بقوة 5.5 درجة في إندونيسيا

image - 2023-02-26T164329.269

سرير فردي وأحذية عسكرية.. الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت

63fb4fe04c59b766fa1e4efb

برلماني روسي يعد القوات الأوكرانية بمفاجأة غير سارة

200997

عبد اللهيان: طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

63fb3a8b4c59b76d3073caf7

كم أنفقت أمريكا على أوكرانيا خلال عام؟

أخبار متعلقة
4444

اليابان تنضم للقائمة ... تعرّف على الزلازل التي تم تسجيلها خلال 10 أيام في العالم - أسماء

زلزال٥

3 هزات أرضية شعر بها السكان في مصر اليوم

63f715434236043332286fc2

مصر تعلن عن تحديات كبرى في مجال المياه

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

63f0b6a2423604784076e6ec

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

هه

مصر.. أستاذ جيولوجيا يوضح بشأن العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال في 3 دول عربية