السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 03:44 م

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

63f0b6a2423604784076e6ec


الوكيل الاخباري- قضت محكمة جنايات بورسعيد في مصر بالإعدام شنقا على نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في مدينة بورفؤاد، بمساعدة صديقها، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

اضافة اعلان

 

وتم إسناد تهمة ارتكاب جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار لنورهان وصديقها، الذي يدعى حسين فهمي ويبلغ من العمر 14 عاما، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها داليا الحوشي، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة نورهان إلى محكمة الجنايات، بعد أن أقامت الدليل الفني قبل المتهمين من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك.

وسبق أن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين إلى إحدى دور الرعاية العقابية، عقب ثبوت مساعدته في قتل المجني عليها، والتي عرفت باسم سيدة بورسعيد، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينه وبين ابنتها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20201208205238746

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

7453611297805552

فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

63f0d4994236040ff43738cf

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا

_122906101_gettyimages-1237787081 (1)

هاريس: روسيا باتت أضعف بعد عام من الحرب في أوكرانيا

Germany_Munich_Security_Conference_32319--2a2df

فنلندا: كان بإمكان الغرب تجنُب اندلاع حرب أوكرانيا

image - 2023-02-18T161736.388

وفاة امرأة مصرية تحت أنقاض زلزال تركيا

أخبار متعلقة
هه

مصر.. أستاذ جيولوجيا يوضح بشأن العالم الهولندي الذي تنبأ بزلزال في 3 دول عربية

63e767204c59b7777954b380

روسيا ومصر تبحثان إجراء التعاملات التجارية بالعملات الوطنية

63e4f32942360413a753c7ca

السيسي: مصر تحتاج 100 مليار دولار

63de56cd4236041ef2709e0b

مصر.. ميناء السخنة يستقبل 3 سفن على متنها آلاف السياح

الامن مصر

حادثة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة في مصر -صورة

63d8c6944c59b743407df9e9

مصر .. قناة السويس تستعد لاستقبال سفن لم تُبنَ بعد