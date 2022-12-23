انطلاق أعمال الدورة 43 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الجمعة أعمال الدورة 43 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقر المنظمة في الرباط، بحضور 46 دولة من أصل 53 دولة الأعضاء في المنظمة.

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وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة المدير العام للإيسيسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، والتي أكد فيها أن المنظمة مستمرة في نهجها التجديدي والتحديثي، لتكون منظمة ذات توجه عملي متكامل، ولتصبح في مصاف المؤسسات الدولية المرموقة، منوها بأن الإيسيسكو حصلت على العديد من الجوائز والشهادات العالمية المتميزة خلال عام 2022.



وحسب موقع المنظمة الإلكتروني، فقد استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الإيسيسكو، من خلال عقدها العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإطلاقها مبادرات وبرامج تولي أولوية للنساء والشباب، والتكنولوجيا وعلوم الفضاء وحماية التراث، وتستحدث عددا من الكراسي العلمية في الجامعات المرموقة، وأنه في آفاق إسهامها الحضاري الخلاق، تستضيف الإيسيسكو المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

