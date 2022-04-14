الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

وفيات الخميس 14-4-2022

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

إضراب وحداد في رام الله ودعوات للنفير عام

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل قصي حمامرة في بيت لحم

ما هو المرض المبيح للإفطار في رمضان؟ الإفتاء تجيب

انفجار على متن أخطر سفينة روسية في البحر الأسود

السماء على موعد مع القمر الوردي من السبت إلى الاثنين

أجواء ربيعية معتدلة بوجه عام اليوم

الخميس، 14-04-2022 07:33 ص

انفجار على متن أخطر سفينة روسية في البحر الأسود

سس


الوكيل الإخباري -نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي، وهي الطراد الصاروخي "موسكفا"، تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها.

ويمثل الانفجار انتكاسة عسكرية أخرى لروسيا التي عانت من سلسلة من الضربات منذ هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تهدف إلى "اجتثاث النازية" من جارتها.

اضافة اعلان


وأضافت وكالة إنترفاكس أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة. ونقلت عن الوزارة قولها إن الانفجار ناجم عن حريق مضيفة أنه يجري التحقيق في سبب نشوبه.

وكان مسؤول أوكراني قد قال في وقت سابق إن موسكفا أصيبت بصاروخين مضادين للسفن، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك. وعادة ما يبلغ عدد أفراد طاقم السفينة، البالغ وزنها 12500 طن، نحو 500 فرد.


وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة حريق في طراد الصواريخ موسكفا، انفجرت ذخيرة. ولحقت بالسفينة أضرار بالغة". وأردفت قائلة: "تم إجلاء الطاقم بالكامل".


وقالت وكالات أنباء روسية إن موسكفا، التي بدأ تشغيلها في عام 1983، كانت مسلحة بستة عشر صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "فولكان" يصل مداها إلى 700 كيلومتر على الأقل. ولم تذكر إنترفاكس مزيدا من التفاصيل عن الحادث.
وفي أبريل 2021، نقلت الوكالة عن أميرال روسي متقاعد قوله، إن "هذه أخطر سفينة في البحر الأسود".


وتقول كييف إن موسكفا شاركت في واحد من الاشتباكات المبكرة بالحرب، عندما رفض حرس الحدود الاوكرانيين في جزيرة سنيك الصغيرة في البحر الأسود أمرا صدر من السفينة بالاستسلام.


وقال المسؤولون الأوكرانيون في بادئ الأمر إن جميع أفراد حرس الحدود وعددهم 13 لقوا حتفهم في الهجوم الروسي الذي تلا ذلك، لكنا لرئيس فولوديمير زيلينسكي قال لاحقا إن بعضهم نجا.


وقال ماكسيم مارتشينكو، حاكم المنطقة المحيطة بميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، في وقت سابق، إن موسكفا أصيبت بصاروخي كروز صنع في أوكرانيا من طراز نبتون المضاد للسفن، لكنه لم يقدم أدلة.


وقالت أوكرانيا الشهر الماضي إنها دمرت سفينة دعم إنزال روسية كبيرة، هي السفينة أورسك، في بحر آزوف إلى الشمال الشرقي من البحر الأسود. ولم تعلق موسكو على ما حدث لتلك السفينة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب شمال العراق

غغ

اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

w

موسكو : الاتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى

86a30e21-أزمة-روسيا-و-أوكرانيا

روسيا تهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف

f

نيويورك.. القبض على المشتبه بإطلاقه النار في مترو بروكلين

علم روسيا

روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بالكونغرس الأمريكي

أخبار متعلقة
eff76933bd

اليمن.. إصابات جرّاء حريق بسفينة نقل بضائع في ميناء عدن

thumbs_b_c_df5ba84f869f4817cb132fafedd6ace9

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

WqPVPxYRUf6y8eHLvsHprXaXOMflCsxAVZPf4sh0

إيران تعلن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج

14004637091616577612

مصر .. الذكرى السنوية لتعويم سفينة " إيفر غيفين" -فيديو

b9f3b69464f05012d033f0b3dfb56ed7

روسيا تعلن تدمير 36 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مقاتلات أوكرانية

0x0-1648455669947

أذربيجان : الجيش لم ينسحب من قرية فرّوه