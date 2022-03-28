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الإثنين، 28-03-2022 03:48 م

روسيا تعلن تدمير 36 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مقاتلات أوكرانية

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، تدمير 36 منشأة عسكرية وإسقاط خمس طائرات مقاتلة في أوكرانيا خلال عمليات اليوم.

وقال متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، إن جيش بلاده والإدارتين الانفصاليتين في دونباس تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

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وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت 32 منشأة عسكرية خلال اليوم في أوكرانيا، وأنها أسقطت 5 مقاتلات أوكرانية.


وأفاد بأن القوات الروسية تمكنت منذ بداية العملية من تدمير 308 طائرات مسيرة، و1713 دبابة ومدرعة، و1557 مركبة عسكرية.


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

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