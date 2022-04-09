الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

الوكيل الإخباري-اتهم الحوثيين يوم الخميس التحالف العربي بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن باحتجاز سفينة مشتقات نفطية كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الذي يديره أنصار الله غرب اليمن.





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وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل في تدوينة على "فيسبوك" إن قوات التحالف العربي ‏تستمر بالقرصنة على سفن الوقود وانتهاك الهدنة المعلنة بقيامها اليوم باحتجاز سفينة البنزين "سي هارت" واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز".

وأضاف أن السفينة احتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.

وأوضح أن ذلك يعد انتهاكا غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنة أو أثناءها".



ودعا المتوكل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات".



روسيا اليوم