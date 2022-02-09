انفجار نجم عن اسطوانة غاز يثير القلق في أبوظبي

الوكيل الإخباري-أثار انفجار نجم عن اسطوانة غاز وقع في مبنى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي المخاوف يوم الأربعاء إذ قالت السفارة الأمريكية في البداية إنها تشتبه في هجوم صاروخي محتمل.

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وشهدت الإمارات، التي بنت سمعتها كمركز إقليمي باعتبارها وجهة تجارية وسياحية آمنة، حالة من التوتر في الأسابيع الماضية بعد عدة ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة ألقي باللوم فيها على جماعة الحوثي اليمنية.



وقالت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني إنها تلقت بلاغا عن حريق في الساعة 12:09 صباحا (2009 بتوقيت جرينتش) نجم عن انفجار اسطوانة غاز في مبنى بمنطقة سكنية مركزية. وأضافت أنه لم تقع إصابات. ودعت الهيئة يوم الأربعاء "إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة".



وأضافت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية "الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء المبنى احترازيا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق".



وكانت السفارة الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا بشأن "تقارير عن احتمال وقوع هجوم بصواريخ أو بطائرات مسيرة". وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في وقت لاحق لرويترز إن التحذير صدر على خلفية الحوادث الأمنية الأخيرة وشكر عمال الطوارئ في أبوظبي على احتواء الحريق بسرعة.



ولم تعلن حركة الحوثي مسؤوليتها عن أي هجوم يوم الأربعاء.

وكانت الحركة التي تقاتل تحالفا بقيادة السعودية يضم الإمارات، قد أعلنت مسؤوليتها عن ثلاثة هجمات على الإمارات منذ بداية العام، أحدها على مستودع وقود في أبوظبي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في 17 يناير كانون الثاني واثنان قالت السلطات الإماراتية إنها اعترضتهما.



وأعلنت جماعة غير معروفة مسؤوليتها عن هجوم رابع شمل طائرات مسيرة قالت الإمارات أيضا إنها اعترضته.





رويترز