انقاذ معتمر في الحرم النبوي توقف قلبه 10 دقائق

الوكيل الاخباري - تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة المدينة المنورة بداخل ساحات الحرم النبوي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق، وفق وكالة الأنباء السعوية "واس".



وأفاد التجمع الصحي في المدينة المنورة بأن الفرق الطبية تلقت بلاغا عاجلا لمباشرة حالة سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.



وبين الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) عند الساعة 11:20 صباحا وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات والصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادته النبض والأوكسجين استمرت لأكثر من 10 دقائق حتى استعادها ومن ثم نقله إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة ومغادرتها المركز.

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