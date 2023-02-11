السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة ينشر أسماء الناجحين في الامتحانات التنافسية بمختلف التخصصات

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 83

السير تكشف سبب حادث أودى بحياة شخصين وإصابة 6 في إربد

انخفاض أسعار أصناف من الخضار محلياً اليوم

لأول مرة انتشار "الجراد النطاط" في السعودية والسلطات توضح

في تركيا وسوريا .. عدد الضحايا يقارب الـ 24 ألفا

فيديو - تفاصيل إنقاذ طفل بعد 120 ساعة تحت الأنقاض بتركيا

أجواء باردة جداً تؤثر على المملكة اليوم

وفيات السبت 11-2-2023

الخارجية: طفلة أردنية تحت الأنقاض والبحث مستمر عن مواطنَين أردنيّين مفقودين بتركيا

السبت، 11-02-2023 06:24 ص

فيديو - تفاصيل إنقاذ طفل بعد 120 ساعة تحت الأنقاض بتركيا

000


الوكيل الإخباري - أنقذت فرق الإنقاذ في تركيا ليل الجمعة-السبت طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر، وذلك بعد أكثر من 120 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفاً 24 ألف قتيلاً.

وسُحب الطفل، الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة هاتاي التي تضررت جداً بسبب الزلزال.

وأظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون الطفل الذي بدا هادئاً، وكأنه غير مدرك ما يحدث معه. وتم وضع الطفل على ناقلة لنقله لتلقي الإسعافات، كما تمت تغطيته ببطانية لتدفئته بعد قضائه 5 أيام وسط البرد القارس.

ويعطي هذا الخبر آمالاً متجددة لأهالي العشرات من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض وسط تضاؤل فرص نجاتهم، بحسب الخبراء.

وكانت فرق الإنقاذ في كل من تركيا ومناطق الحكومة السورية قد أعلنت الجمعة إنقاذ عدد صغير من الناجين من تحت الأنقاض، بينما لم يستطع الدفاع المدني في مناطق المعارضة في سوريا من سحب أي شخص حي من تحت الأنقاض أمس فأعلن وقف هذه العمليات والتركيز على رفع الجثث.

اضافة اعلان

 

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-11T085619.725

بريطانيا.. انفجار قنبلة من الحرب العالمية الثانية

11

لأول مرة انتشار "الجراد النطاط" في السعودية والسلطات توضح

م

في تركيا وسوريا .. عدد الضحايا يقارب الـ 24 ألفا

تنزيل (2)

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3553 قتيلا

image (43)

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة المطلوبة

gao81Qvub7zIMbgHJ5j6smYNXTwo7VlEzf8C8EXl

كازاخستان: هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على الحدود مع روسيا

أخبار متعلقة
image (43)

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة المطلوبة

المفوضية-الأوروبية

بعد زلزال تركيا وسوريا.. ولاية أميركية تخشى المصير ذاته

المفوضية-الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يعلن عن مؤتمر للمانحين لجمع مساعدات لسوريا وتركيا

manar-00592970016758464074

مآسي أطفال تحت أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا - فيديوهات

ترك

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى 7826

سسسس

سوريا: 111 قتيلا على الأقل و516 إصابة جراء الزلزال