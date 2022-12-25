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الأحد، 25-12-2022 06:33 ص

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف بسبب العاصفة الثلجية بأميركا

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الوكيل الاخباري - اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

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ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل الليلة الأكثر برودة على الإطلاق في هذا العام.


وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر  السبت وفقا لموقع باور أوتدج الإلكتروني.


وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميركيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.


وألغيت اليوم نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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