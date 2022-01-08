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السبت، 08-01-2022 11:51 م

انقطاع الكهرباء عن مطار بيروت ومناطق واسعة بلبنان

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الوكيل الاخباري - انقطع التيار الكهربائي عن مطار بيروت الدولي في لبنان، بعد إشكال وقع في محطة عرمون لتوليد الكهرباء دفع "شركة كهرباء لبنان" إلى قطع التيار عن كافة الأراضي في البلاد.اضافة اعلان


وأفادت قناة "الجديد" بأن "الشركة قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة إشكالات حصلت في محطة عرمون، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالي المنطقة احتجاجا على التقنين القاسي بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة".


وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الظلام الدامس في المطار نتيجة انقطاع الكهرباء.

 

 

 




 

 


 

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