الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الهناندة: الأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

فيديو - لحظة وقوع حادث إربد المروع

ضبط مركبة تسير بسرعة 213 كلم/الساعة على طريق الأزرق

وفاة بحادث تصادم بين مركبتين على طريق المفرق

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من أريحا

السير تكشف سبب الأزمة الخانقة على شارع الأردن

انقلاب في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء

آلاف المرشحين المدعوين للمقابلات الشخصية في التربية - اسماء

الأربعاء، 30-08-2023 07:47 ص

انقلاب في الغابون عقب إعلان فوز الرئيس بولاية ثالثة

00000000


الوكيل الاخباري - أعلن عسكريون في الغابون، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وظهر ضباط كبار بالجيش الغابوني على قناة (غابون 24) وأعلنوا استيلاءهم على السلطة.

وقال الضباط إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

كما أعلنوا إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وقال رئيس مركز الانتخابات في الغابون إن بونغو حصل على 64.27 بالمئة من الأصوات.

ويرأس بونغو (64 عاما) البلاد منذ 14 عاما، وانتُخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64eedd6a4236041c1b716c26

أربعة قتلى و48 مفقودا بعد أمطار غزيرة في الصين

64eec5a34c59b7237613da49

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا

64ee5c024236040d633e2dc2

ترامب يؤكد أنه ليس مهددا بالسجن

64ee5e0a4c59b75d0b4696c9

أوكرانيا تختبر عددا من الآليات البرية المسيرة

64ee56224236040c66395d79

ماكرون والسوداني يبحثان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية

64ee54384236040a64216c66

طاقم تلفزيوني يتعرض للسطو تحت تهديد السلاح في شيكاغو الأمريكية

أخبار متعلقة
64edcda1423604087012d647

مسؤول أوكراني: زيلينسكي يستبعد إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية

رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا

منانجاجوا يفوز بولاية رئاسية ثانية في زيمبابوي

64eae7074c59b729dc7b5992

مرشحة جمهورية تقترح رفع سن التقاعد في أمريكا تجنبا للإفلاس

64e66ebb4c59b712b52cbbca

ترامب يسلم نفسه اليوم لسجن فولتن سيئ السمعة

1692782083474

ناخبو زيمبابوي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac (1)

الأمم المتحدة تطالب بانتخابات نزيهة في الغابون