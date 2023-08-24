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الخميس، 24-08-2023 10:07 ص

ترامب يسلم نفسه اليوم لسجن فولتن سيئ السمعة

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الوكيل الإخباري - يسلّم دونالد ترامب نفسه اليوم الخميس، ليواجه اتهامات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا في 2020، ومن المتوقع أن يحضر إلى سجن في أتلانتا معروف بأنه غير آمن، ويفتقر لشروط النظافة وموبوء بالحشرات، عدا عن كونه مشمولاً بتحقيق من جانب وزارة العدل.

الرئيس السابق البالغ 77 عاماً -ومعه المتهمون الـ 18 في قضية التلاعب بنتيجة الانتخابات- سيسلمون أنفسهم لسلطات سجن فولتن المعروف أيضاً بسجن رايس ستريت.

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وتعني إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة.


ولم يُضطر ترامب لتحمل إهانة التقاط صورة جنائية له في المرات الثلاث التي اعتقل فيها هذا العام، غير أن المسؤول الأمني عن مقاطعة فولتن بات لابات قال في وقت سابق إنه عندما يتعلق الأمر بالتوقيف في هذا السجن «مهما كان وضعكم، سنكون على استعداد لالتقاط صوركم».


وأمام ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، والمتهمين الآخرين، حتى ظهر الجمعة لتسليم أنفسهم طوعاً كي توجه لهم الاتهامات بالتآمر لقلب الخسارة أمام بايدن في جورجيا.


وقال ترامب في تصريحات على منصته تروث سوشال إنه سيتوجه إلى أتلانتا كي يتم اعتقاله.


وسلم اثنان من المتهمين في قضية التلاعب بالنتائج، وهما محامي ترامب جون إيستمان وسكوت هول وهو كفيل، نفسيهما لسجن مقاطعة فولتن الثلاثاء وأطلق سراحهما بكفالة.


وفتحت وزارة العدل في يوليو تحقيقاً في أوضاع سجن مقاطعة فولتن، حيث توفي عدد من المعتقلين في السنوات القليلة الماضية.


وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن التحقيق أطلق «استناداً إلى ادعاءات خطيرة عن ظروف معيشية غير آمنة وتفتقر لشروط النظافة».


وتوفي 15 سجيناً في السجن العام الماضي، بحسب الصحيفة، وسُجلت أربع وفيات في الأسابيع الخمسة الماضية وحدها.


مناظرة أولى


ويستعدّ المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأمريكية للمناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024، فيما يُتوقّع أن يتفوّق عليهم ترامب الذي قرّر عدم المشاركة في المناظرة بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره السباق بفارق كبير عن بقية منافسيه.


قبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية للعام 2024، يزداد التأييد لترامب، رغم القضايا الجنائية المفتوحة ضده.


ويُتوّقع أن يطغى مشهد تسليم ترامب نفسه لسلطات أتلانتا على التغطية الإعلامية المخصصة للمرشحين الجمهوريين الآخرين للانتخابات.


وكتب على شبكات التواصل الاجتماعي «هل يسعكم تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا لتوقفني المدعية العامة المتطرّفة فاني ويليس التي تشرف على واحدة من أكبر كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأمريكي».


90 تهمة


على الرّغم من غيابه عن المناظرة، سيوجه معارضو ترامب انتقادات له بشأن مشاكله القانونية بما فيها أربع محاكمات جنائية مقبلة وأكثر من 90 تهمة جنائية.


وفي حديث مع صحيفة «ميلووكي جورنال سنتينيل»، قال إعلامي قناة «فوكس نيوز» بريت باير الذي سيدير المناظرة «سُئل كلّ هؤلاء المرشحّين دون توقف عمّا يحدث في المحاكم في مختلف أنحاء البلاد. إذاً سيكون (ترامب) جزءاً من هذه المناظرة، سواء حضرها أم لا».

 

البيان

 




 

 


 

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