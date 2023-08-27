مرشحة جمهورية تقترح رفع سن التقاعد في أمريكا تجنبا للإفلاس

الوكيل الإخباري - طالبت المرشحة الجمهورية نيكي هايلي، برفع سن التقاعد في أمريكا للحيلولة دون تعرض نظام الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الطبية في البلاد لاحتمال الإفلاس.



وقالت إن "سن الخامسة والستين، هو عمر منخفض جدا للتقاعد وينبغي زيادته، مقارنة بمتوسط العمر في الولايات المتحدة"، فيما لم تقدم إجابة محددة عن العمر المناسب الذي تقترحه للتقاعد.

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ووفق صحيفة بلومبيرغ فإن هايلي، المرشحة في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، تحضيرا للانتخابات الرئاسية العام المقبل، ستواجه على الأرجح معارضة كبيرة من جانب الناخبين الأمريكيين، في قضية رفع سن التقاعد، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوين بياك" الأمريكية، في مارس من العام الجاري، أن 80% من الذين شملهم الاستطلاع يعارضون رفع سن التقاعد حتى وإن كان بمقدار 3 سنوات فقط.



وكانت هايلي (51 عاما) أثارت جدلا خلال حملتها، حين دعت إلى ضرورة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن (75 عاما) إلى اختبارات تقيس قدراتهم المعرفية، بما في ذلك الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن 80 عاما والرئيس الجمهوري الأسبق دونالد ترامب (77 عاما).



وكانت هايلي وهي ابنة مهاجرين هنود، والتي شغلت منصب السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، والحاكمة السابقة لولاية كارولينا الجنوبية أعلنت أنها تخوض السباق نحو البيت الأبيض إفساحا في المجال أمام "جيل جديد".

RT