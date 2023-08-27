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الأحد، 27-08-2023 09:16 ص

منانجاجوا يفوز بولاية رئاسية ثانية في زيمبابوي

رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا


الوكيل الإخباري- فاز الرئيس إمرسون منانجاجوا بولاية رئاسية ثانية في زيمبابوي لمدة خمس سنوات.

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ووفقا لوكالة أنباء عموم إفريقيا ( بانا برس)، أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي، في وقت متأخر أمس السبت إن منانجاجوا (80 عاما) حصل على 52,6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه نيلسون شاميسا (45 عاما).


وقالت رئيسة هيئة لجنة الانتخابات في زيمبابوي"جاستيس تشيغومبا" للصحفيين "نعلن منانجاجوا إمرسون دامبودزو من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية زيمبابوي".


وحصل منانجاجوا على أكثر من 2.3 مليون صوت، فيما حصل شاميسا على أكثر من 1.9 مليون صوت.


وذكرت هيئة الانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 69 بالمئة.


ويتولى حزب الاتحاد الوطني الأفريقي (زانو-بي إف ) الزيمبابوي بزعامة منانجاجوا السلطة منذ أكثر من أربعة عقود

 




 

 


 

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