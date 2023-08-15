الأمم المتحدة تطالب بانتخابات نزيهة في الغابون

الوكيل الإخباري - دعت الأمم المتحدة، ليل الاثنين الثلاثاء، جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان عملية انتخابية سلمية وشاملة وذات مصداقية في الغابون.

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وستجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية في 26 من الشهر الحالي.



وحثت الأمم المتحدة، في بيان صحفي، جميع أصحاب المصلحة السياسيين على الامتناع عن أي عمل أو خطاب تحريضي يمكن أن يقوض العملية.



كما دعت جميع المرشحين إلى المساهمة في نزاهة العملية الانتخابية من خلال التغلب على أي خلافات من خلال الحوار ومعالجة أي شكاوى قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها.



بترا