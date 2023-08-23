ناخبو زيمبابوي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس إيمرسون منانغاغوا للفوز بولاية ثانية.

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ووفقا لوكالة أنباء عموم أفريقيا "بانا برس"، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحا بتوقيت جرينتش وتغلق عند السابعة مساء، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 6.6 مليون شخص في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة تقريبا، بينما يبدأ فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع.



ويتنافس في الانتخابات 12 مرشحا للرئاسة، ويتوقع أن تتركز المنافسة بين "منانغاغوا"، البالغ من العمر 80 عاما، وزعيم المعارضة نيلسون شاميسا البالغ من العمر 45 عامًا.



وستجرى انتخابات الإعادة في الثاني من تشرين الأول المقبل في حال لم يتمكن أي مرشح من الفوز بأغلبية واضحة في الجولة الأولى.



وستحدد الانتخابات أيضًا تشكيلة البرلمان المؤلف من 350 مقعدًا، وما يقرب من 2000 مقعد في المجالس المحلية لزيمبابوي.



بترا