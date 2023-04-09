الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

انهيار مبنى سكني في مرسيليا الفرنسية

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الأحد، 09-04-2023 09:08 ص

انهيار مبنى سكني في مرسيليا الفرنسية

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الوكيل الإخباري- أعلن مسؤولون أن انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا الليلة الماضية خلف إصابتين على الأقل، بينما يعيق الحريق رجال الإنقاذ في البحث عن الضحايا المحتملين.

وقال عمدة مرسيليا بينوا بايان إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا وقع بعد منتصف اللليل بقليل، وإن أضرارا لحقت بأجزاء من المبنيين المجاورين.

وأضاف: "يوجد حاليا حريق في أنقاض مبنى رقم 17. هذا الحريق يمنعنا من إرسال الكلاب والفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".

وقال بايان أيضا إن هناك إصابتين بين 11 شخصا تم إجلاؤهم من المبنيين المجاورين اللذين تضررا جراء الحادث.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى مع وجود العديد من أفراد الطوارئ في الموقع.

وصرح محافظ المنطقة كريستوف ميرماند لوكالة "فرانس برس" بأن هناك "شبهات قوية" بأن انهيار المبنى تسبب فيه انفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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