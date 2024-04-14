ايران : العملية العسكرية تمت بدقة واستهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" في اسرائيل

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده لا تسعى إلى استمرار العمليات الدفاعية، ولكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها ضد أي هجوم.

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وأكد عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، أن طهران ابلغت أميركا ان الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن الرد العسكري الإيراني كان محدوداً ودقيقاً، ولم يستهدف مواقع اقتصادية أو مدنية.

وأضاف أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها ضد أي عدوان جديد إذا دعت الضرورة.



وأشار إلى أن إسرائيل خرقت القوانين والمواثيق الدولية بالهجوم على القنصلية الإيرانية، وأن تدخل بريطانيا وفرنسا عرقل صدور بيان من مجلس الأمن يدين هذا العدوان.

وأكد عبد اللهيان أن عملية إيران العسكرية استهدفت مواقع انطلاق طائرات "إف 35" بما يتماشى مع الدفاع المشروع عن النفس.



وأخيراً، أشار إلى أن إيران لا تستهدف الأميركيين أو القواعد الأميركية في المنطقة، لكنها سترد إذا تم استهدافها من تلك القواعد قائلاً أن دعم استقرار دول الجوار أولوية لبلاده.







