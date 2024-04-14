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الأحد، 14-04-2024 02:03 م

الغارديان: لأول مرة في التاريخ توجه إيران ضربة مباشرة لإسرائيل انطلاقا من أراضيها

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الوكيل الاخباري- أشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المواجهة بين الجانبين، والأول الذي توجهه إيران انطلاقا من أراضيها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم جاء بعد أسبوعين من التكهنات حول طبيعة الضربة التي توعدت بها إيران عقب استهداف إسرائيل لقنصليتها في العاصمة السورية دمشق، وحول متى وأين وكيف سترد طهران أو حلفاؤها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد الانتظار نفذت إيران هجوما جويا غير مسبوق على أهداف عسكرية في إسرائيل، شاركت فيه أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ مجنحة.

 




 

 


 

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