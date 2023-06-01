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الخميس، 01-06-2023 09:44 م

باكستان.. القبض على مسؤول بارز في حزب عمران خان

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة في باكستان، اليوم الخميس، القبض على مسؤول بارز في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بينما تلاحق السلطات أنصاره وحلفاءه.

وأوقف برويز إلهي، وهو رئيس حزب "حركة الإنصاف" في باكستان، في مداهمة بمدينة لاهور شرقي باكستان، وسرعان ما أدان حزب خان اعتقال إلهي.

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وقال أمير مير، وزير الإعلام في البنجاب، إن إلهي اعتُقل في قضية فساد.


وتأتي أحدث التطورات بعد يوم من إصدار وزراء سابقين بمجلس الوزراء البريطاني ورجال قانون بارزين وصحفيين مشاهير ومنظمات حقوقية قانونية مناشدة بالإفراج عن مراد أكبر، شقيق المحامي شاهزاد أكبر، وهو محامي حقوقي على صلة بخان.


وكان خان، قد اعتقل الشهر الماضي، ما أثار احتجاجات عنيفة.


ومنذ ذلك الوقت، ألقت الشرطة القبض على آلاف من أنصار خان لتورطهم في الاضطرابات الدامية، لكنها أفرجت عن العديد منهم.

 

RT

 




 

 


 

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