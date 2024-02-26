بالفيديو.. إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي حاول اعتراض صاروخ أطلق من لبنان وأسقط طائرة مسيرة فوق جنوبه.



وحسب الوسائل الإعلامية فقد تم تفعيل نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" لمحاولة اعتراض صاروخ دفاع جوي أطلق من لبنان نحو طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "هيرمز 450".

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ورصدت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصة "إكس" لحظة إسقاط الطائرة، حيث بينت لحظة انفجارها في الجو وسقوطها أرضا.



روسيا اليوم