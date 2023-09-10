بايدن: الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات تساهم في صنع أسلحة نووية

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات من شأنها أن تعزز قدرتها على إنتاج الأسلحة النووية.



وقال بايدن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي ردا على سؤال حول تباطؤ التنمية الاقتصادية في الصين إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى إيذاء الصين".

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وأضاف: "ما لن أفعله هو بيع منتجات للصين من شأنها أن تزيد قدرتها على صناعة المزيد من الأسلحة النووية والقيام بأنشطة دفاعية تتعارض مع ما يعتبره معظمهم تغيرات إيجابية في المنطقة".



وتابع: "هذه الرحلة تركز بشكل أقل على احتواء الصين. ليست لدي رغبة في احتواء الصين. أريد فقط أن نبني علاقات بطريقة يمكن التنبؤ بها وأن يفهم كل منا كيف تسير الأمور".