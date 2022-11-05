السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان بتدهور مركبة شحن على شارع الـ100

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

هام من الدفاع المدني حول تجهيز المدافئ لفصل الشتاء

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

742 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

نقيب المجوهرات يكشف سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب في الأردن

السبت، 05-11-2022 09:28 ص

بايدن يؤكد قدرة الديمقراطيين على الفوز بانتخابات التجديد النصفي

387267_48_1667627960


الوكيل الاخباري- راهن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الجمعة أمام حشد من المؤيدين للحزب الديمقراطي في شيكاغو، على فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل، بحسب واشنطن بوست وقناة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.

اضافة اعلان


وأعرب الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عاما خلال حملته التي قادته إلى عدد من الولايات في الأيام الأخيرة قبل اقتراع الثلاثاء، عن تفاؤله بأن حزبه سوف ينتصر, وقال "أنا لا أعتقد مطلقا أننا في ورطة، أعتقد أننا سنفوز حقا".


غير أن بايدن رسم صورة قاتمة في حال انتصر الجمهوريون، محذرا من أنه "إذا خسرنا الكونغرس ومجلس الشيوخ، فسيكون أمامنا عامان قادمان مروّعان، إلا ان هناك نبأ سارا هو أنني سأمتلك حق الفيتو" الذي يتيح للرئيس عرقلة أي تشريعات جمهورية مستقبلية.


وعلى ذات الصعيد، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقطع فيديو نشر على فيس بوك، الأميركيين إلى الشجاعة وعدم الخوف وعدم الاستسلام، وإلى الإقدام على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.


وعلقت بيلوسي في مقطع الفيديو على الهجوم الذي تعرض له زوجها "بول" غداة خروجه من المستشفى، في 28 تشرين الأول الماضي، حيث دخل رجل منزل الزوجين في سان فرانسيسكو في منتصف الليل وهاجم بول (82 عاما) بمطرقة، وكانت بيلوسي هدفا له أيضا.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
636613e84c59b7457b441416

جمعية البلطيق تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا

الصين علم

الصين: اعتقال مشرع كبير بتهمة الرشوة واختلاس أموال عامة

6365fe104236047d536e4cb6

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

6365fb7d4c59b719d9042378

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

636602c94c59b7457b441407

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

6365f5dc4236047ecf17c563

سوناك: الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين في بريطانيا