الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 09:00 ص

بايدن يسخر من مهارات ماسك التجارية

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الوكيل الإخباري- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطابه في حفل الاستقبال السنوي لجمعية المراسلين في البيت الأبيض، بسخرية على المهارات التجارية لرائد الأعمال إيلون ماسك.

وأشار بايدن إلى أنه "يعشق الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية" (NPR) وقال: "لكن لا يحب الجميع الإذاعة الوطنية العامة. فقد غرد إيلون ماسك بأنه يجب وقف تمويلها". وأضاف بايدن مازحا: "إن أفضل طريقة لإخفاء الإذاعة الوطنية العامة هي أن يشتريها إيلون ماسك".

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لم يكن شراء ماسك لتويتر عام 2022 ناجحا تجاريا، وفقا لبعض وسائل الإعلام. فمباشرة بعد الاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولا، انخفض دخلها من الإعلانات في الشبكة الاجتماعية.

في وقت سابق من أبريل، قالت الإذاعة الوطنية العامة إن مدونتها الصغيرة على تويتر لن يتم تحديثها بعد الآن بسبب وصفها بأنها "وسائل إعلام أمريكية موالية للحكومة". وقالت إدارة بايدن في هذا الصدد إنه ليس لديها شكوك حول استقلالية NPR.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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