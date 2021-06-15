الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية.. صور

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

الثلاثاء، 15-06-2021 10:37 ص

بايدن يعتزم بحث الإفراج عن الأمريكي ويلان

55503632_303


الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى روسيا، بارتل غورمان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي خلال قمة جنيف إثارة قضية الإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.

وكتب القائم بأعمال الولايات في موسكو، في صفحته على تويتر "اليوم هو اليوم 900 منذ دخول المواطن الأمريكي بول ويلان إلى السجن. الرئيس الأمريكي ينوي إثارة هذه المسألة المهمة في القمة الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف مع الرئيس بوتين. لقد حان الوقت ليعود بول أخيرا إلى الولايات المتحدة".

اضافة اعلان


وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يبحث خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي في جنيف إمكانية تبادل المساجين بين الدولتين.

وقال بوتين "أعلم أن هناك مواطنين أمريكيين في السجن (بروسيا)، تمت إدانتهم. ولكن إذا قارنا ذلك بعدد المواطنين الروس الموجودين في السجون الأمريكية، فإن الأرقام لا تتطابق".

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1178875_1622535681

أول دولة خليجية تعلن تسجيل إصابات بالفطر الأسود

6072e7fa4236041fed610d7c

بيسكوف: لم تعد هناك محادثات حول مؤتمر بوتين وبايدن

595

وزير الخارجية المصري يزور قطر بتوجيه من السيسي

60c8742e4c59b769354b9370

بروكسل وواشنطن تتوصلان إلى هدنة حول خلاف تجاري

05e3e29b04685b782b40290cad6711b1-scaled

الوفد المرافق لبوتين في قمته مع بايدن

1858977_1583901657

إسبانيا تدرس ضم سبتة ومليلية إلى منطقة شنغن

أخبار متعلقة
000_8XN6NP

رسائل يعتزم بايدن نقلها لبوتين خلال اللقاء المرتقب

ايدن

بايدن: سنشتري نصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة

60c1af7b42360431225f2129

بولندا: اعتقال رجل بتهمة التجسس لصالح روسيا

1049203708_0_80_2256_1301_1000x541_80_0_0_07e9d51402c84432f54ae86a7a2ec06d

سويسرا تكشف مقر قمة بوتين و بايدن

لقمة

البيت الأبيض: لا نتوقع نتائج ملموسة لقمّة بايدن وبوتين

60bd2b55423604150c2c2ca9

بايدن يدرس جميع الخيارات للرد على الهجمات الإلكترونية