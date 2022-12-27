بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك بسبب العاصفة الثلجية

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

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كذلك فوض بايدن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى يوم الاثنين محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، عرض خلالها المساعدة الفيدرالية في الاستجابة للتخلص من آثار العاصفة الشتوية التي ضربت البلاد.



وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن "دعا حاكمة نيويورك إلى تركيز كل جهود الحكومة الفيدرالية لدعم سكان نيويورك، في الوقت الذي تكافح فيه الولاية آثار عاصفة شتوية تاريخية".

وقال بايدن إنه كلف فريقه بالاستجابة الفورية لأي طلب من سلطات نيويورك للحصول على مساعدة.

روسيا اليوم