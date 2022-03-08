الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

التربية تطلق جزئية صيانة المدرسة التابعة لنظام المعلومات الجغرافي

حوارية في الرمثا عن أهمية المشاركة بالانتخابات البلدية

متحف الدبابات الملكي يحتفي باليوم العالمي للمرأة

الحنيفات يطلع على حاضنة الابتكار في البحوث الزراعية

افتتاح المؤتمر الإقليمي لأمن الحدود

بايدن يعلن رسمياً حظر واردات النفط الروسية ويعترف بتأثر الاقتصاد الأمريكي

زيادة الهجمات على المستشفيات بأوكرانيا

الانتهاء من أعمال جسر ماركا وإعادة حركة السير الأربعاء - صور

تعطل خدمات موقع تويتر حول العالم

كييف : مقتل 41 طفلا منذ اندلاع الحرب

الثلاثاء، 08-03-2022 07:42 م

بايدن يعلن رسمياً حظر واردات النفط الروسية ويعترف بتأثر الاقتصاد الأمريكي

Screenshot_33


الوكيل الاخباري - قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.اضافة اعلان


وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.


وأشارت مصادر أميركية إلى أن قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال.


وأبقت صادرات الطاقة على التدفق الثابت للنقد إلى روسيا بالرغم من القيود الشديدة المفروضة على قطاعها المالي.


وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن يعتزم التحدث صباح الثلاثاء ليعلن "إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا".

 

وقال بايدن إنه يعترف بأن العقوبات على روسيا ستؤثر على اقتصاد المواطن الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط.


وتتصرف الولايات المتحدة بمفردها في هذا الصدد، ولكن بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل أكبر على إمدادات الطاقة الروسية.

وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية.


بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساهم في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل أسعارا عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62278e5bc8313

زيادة الهجمات على المستشفيات بأوكرانيا

www

كييف : مقتل 41 طفلا منذ اندلاع الحرب

main_image6227716086b98

فرنسا: استقبلنا 5 آلاف أوكراني

w

بايدن سيعلن حظر النفط الروسي

main_image622765a812e52

أوكرانيا: روسيا تقصف مستودعين للنفط

622750564c59b75ff2064a05

الأمين العام للناتو : على الناتو أن يضمن عدم امتداد النزاع إلى خارج أوكرانيا

أخبار متعلقة
e71117436ac9bb7b11eb46c8051d0e08

الرئيس الأوكراني: أطلب من كل يهود العالم عدم الصمت على مقتل المدنيين الأوكرانيين

main_image621f08c179a2c

إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الأوكراني

d8aab42a8fe8f975a3844ff5e379c97b

ما هو نظام سويفت "السلاح النووي المالي" الذي تهدد أمريكا بإخراج روسيا منه؟

6216367b928b3

موسكو تتوعّد واشنطن برد "قوي" و"مؤلم" على العقوبات الأمريكية

6210e9ad11278 (1)

أمريكا: الجيش الروسي يستعد لضرب أوكرانيا.. والكرملين يعلن استخدام صواريخ بالستية وكروز

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي