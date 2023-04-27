الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تجلي عشرات العراقيين والسوريين من السودان

وفاة "سفير القرآن" الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

المواصفات: التحقّق من 2300 منتج وتحرير 76 مخالفة خلال رمضان والعيد

سوريا تسجل 12 هزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

"تنظيم الطاقة" تنشر رابطاً لاحتساب قيمة فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا ويعتقل 10 فلسطينيين

الكواليت: أسعار الاضاحي هذا العام مقاربة أو أقل من أسعار العام الماضي

دوام مديريات الضريبة السبت والاحد لتسديد الأرصدة وتقديم الإقرارات

21 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال العيد

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويفتش منازل في الخليل

الخميس، 27-04-2023 01:42 م

بايدن يقرر زيارة بابوا غينيا الشهر المقبل

644a4d72423604034c1698a7


الوكيل الاخباري- يتوجه جو بايدن إلى بابوا غينيا الجديدة الشهر المقبل في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الأرخبيل منذ قرن على الأقل، في رحلة قصيرة لكنها ترتدي طابعا رمزيا كبيرا.

وقال وزير خارجية الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا، جاستن تكاتشينكو، إن بايدن "سيصل في 22 مايو في الصباح وسيبقى لمدة 3 ساعات فقط"، مبينا أن المناقشات يفترض أن تتركز على الاقتصاد والأمن وتغير المناخ.

وتابع تكاتشينكو أن الرئيس الأمريكي يعتزم التوقف بالعاصمة، بور مورسبي، في مايو على هامش رحلاته إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع وزيارة سيدني مع التحالف غير الرسمي المسمى "كواد" الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا والهند.

وتدل هذه الزيارة الرئاسية على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لبابوا غينيا الجديدة في منطقة يتعزز فيها وجود الصين.

وفي 2018، زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ميناء مورسبي وسط ضجة كبيرة. وقد رفعت الأعلام الصينية في العاصمة وتجمع حشد كبير لتحيته عند مرور موكبه. واعتبرت هذه الرحلة تغييرا دبلوماسيا كبيرا لبكين.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون والأستراليون بالقلق من الارتفاع السريع للاستثمار الصيني في بابوا غينيا الجديدة الغنية بالموارد.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
644a4a47423604740b6ec83e (1)

بغداد تجلي عشرات العراقيين والسوريين من السودان

153748123_267559578076388_9189029648199342206_n

وفاة "سفير القرآن" الشيخ عبد الله كامل في الولايات المتحدة الأمريكية

زلزال-6802b031-c2fb-4c4e-9797-4641b5a3c8e5

سوريا تسجل 12 هزة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية

644a472e4236040a4d5ccdc6

الكرملين يعلق على الحالة الصحية لأردوغان

644a42c64c59b7204c73bd62

زاخاروفا تشكر كييف على صراحتها

644a39454c59b77f5a3f0a6a

وزير الخارجية اللبناني يلتقي نظيره الإيراني

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_ba26f2baa17680e8214641d54392b692

"النواب الأميركي" يقر تشريعاً يرفع سقف الدين ويخفض الإنفاق

644a0bf34c59b777ad31d663

بايدن: نظرت بتمعن إلى عمري قبل أن أفكر بالترشح مرة أخرى - فيديو

d2374351341cd43fda29c94e2a73288e

بايدن يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تعزيز التحالف بين البلدين

6447d33c4236041d1971a173

بايدن وهاريس يبدآن حملة لجمع التبرعات

6447cf45423604186f76b0e9

زاخاروفا تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية

2022-12-16t230811z_1040310493_rc257y96kua3_rtrmadp_3_usa-defense-jones-act-update-1-pix-scaled

بايدن يعلن رسميا خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع نائبه هاريس