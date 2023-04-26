بايدن يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي تعزيز التحالف بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في واشنطن، في اليوم الأول من زيارة دولة تستهدف تعزيز التحالف بين البلدين.

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وبحسب واشنطن بوست، زار يون الذي من المقرر أن تستمر زيارته للولايات المتحدة ستة أيام، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ضواحي واشنطن برفقة نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس.



كما وضع إكليل زهر على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، قبل أن ينضم إلى الرئيس الأميركي عند النصب التذكاري لقدامى المقاتلين في الحرب الكورية الواقع في وسط العاصمة واشنطن، وفيه تُعرض تماثيل فولاذية بالحجم البشري لجنود كانوا يسيّرون دورية خلال الحرب الكورية (1950-1953) ضد الشمال الشيوعي.



وأبرز ما تتضمنه زيارة الدولة هو لقاء اليوم في البيت الأبيض يليه مؤتمر صحافي، حيث يناقش الرئيسان تعزيز تعاونهما، بما في ذلك العسكري، في مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.



وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الزعيمين أجريا أربع "تبادلات" منذ أن تولى يون منصبه قبل أقل من عام وتمكنا من تطوير "علاقة" تعاون مشترك .

بترا